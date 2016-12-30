Украина арендовала для "Евровидения-2017" помещение за $1,3 млн
30 декабря 2016, 17:16
МВЦ считается самым крупным выставочным сооружением Украины
Национальная телекомпания Украины (НТКУ) арендовала за 1,3 миллиона долларов помещение Международного выставочного центра в Киеве для проведения конкурса "Евровидение-2017", следует из договора аренды, копия которого представлена в системе электронных государственных закупок Prozorro, сообщает РИА Новости.
МВЦ считается самым крупным выставочным сооружением Украины, он был построен в 2002 году и находится на левом берегу Днепра в одном из спальных районов Киева вдали от центра.
НТКУ арендовала три павильона и 13 конференц-залов. Срок аренды рассчитан на период с 28 декабря 2016 года до 21 мая 2017 года, согласно условиям договора, максимальное одновременное количество посетителей в помещении будет составлять 15 тысяч человек.
Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.
Фото: guberniya.info
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