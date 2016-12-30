Глава государства подписал Закон РК "О волонтерской деятельности"

Закон призван регулировать общественные отношения, возникающие в сфере волонтерской деятельности с целью повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и содействия развитию гражданского общества. В документе впервые определены правовые основы, цели и задачи, принципы, формы и виды, а также меры поддержки волонтерской деятельности. Устанавливаются такие базовые принципы осуществления волонтерской деятельности, как безвозмездность, добровольность, равноправие и законность деятельности волонтеров.

Принятие проекта закона позволит решить следующие задачи:

1) сформировать единый глоссарий для законодательства о волонтерской деятельности;

2) определить комплекс принципов деятельности волонтеров;

3) создать юридические предпосылки для активизации и объединения общественных усилий в развитии волонтерской деятельности;

4) систематизировать общественные отношения в волонтерской деятельности между институтами гражданского общества, с одной стороны, и органами государственной власти и органами местного самоуправления – с другой;

5) установить неэкономические способы стимулирования и поощрения волонтерской деятельности, механизмы материально-технической поддержки волонтеров, организаций, реализующих эффективные волонтерские программы и проекты в сфере социального волонтерства.





Закон определяет упрощенный порядок учета волонтеров. В нем определены компетенции центральных исполнительных органов, уполномоченного органа, местных исполнительных органов, которые будут реализовывать государственную политику в сфере волонтерской деятельности.