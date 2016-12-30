Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Глава государства подписал Закон РК "О волонтерской деятельности"

30 декабря 2016, 17:18

Текст закона публикуется в печати.


Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О волонтерской деятельности», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон определяет правовые основы волонтерской деятельности в Республике Казахстан. Текст закона публикуется в печати.

Закон призван регулировать общественные отношения, возникающие в сфере волонтерской деятельности с целью повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и содействия развитию гражданского общества. В документе впервые определены правовые основы, цели и задачи, принципы, формы и виды, а также меры поддержки волонтерской деятельности. Устанавливаются такие базовые принципы осуществления волонтерской деятельности, как безвозмездность, добровольность, равноправие и законность деятельности волонтеров.

Принятие проекта закона позволит решить следующие задачи:
1) сформировать единый глоссарий для законодательства о волонтерской деятельности;
2) определить комплекс принципов деятельности волонтеров;
3) создать юридические предпосылки для активизации и объединения общественных усилий в развитии волонтерской деятельности;
4) систематизировать общественные отношения в волонтерской деятельности между институтами гражданского общества, с одной стороны, и органами государственной власти и органами местного самоуправления – с другой;
5) установить неэкономические способы стимулирования и поощрения волонтерской деятельности, механизмы материально-технической поддержки волонтеров, организаций, реализующих эффективные волонтерские программы и проекты в сфере социального волонтерства.

Закон определяет упрощенный порядок учета волонтеров. В нем определены компетенции центральных исполнительных органов, уполномоченного органа, местных исполнительных органов, которые будут реализовывать государственную политику в сфере волонтерской деятельности.

Фото bestsportnews.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код