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Ратифицирована конвенция между РК и Словенией об избежании двойного налогообложения

30 декабря 2016, 17:29

Текст закона публикуется в печати.


Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Словения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Конвенция между Правительством РК и Правительством Республики Словения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокол к ней были совершены в Астане 10 марта 2016 года.

Целями конвенции являются укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Словения, путем создания благоприятных условий для казахстанских инвестиций в Словению, так и инвестиций Словении в Казахстан. Конвенция предусматривает исключение двойного налогообложения доходов резидентов (физических и юридических лиц) обоих государств и предотвращает налоговые уклонения.

Положения конвенции после ратификации в обоих государствах будут иметь приоритет перед внутренним законодательством обоих государств. Реализация Конвенции не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.

Фото dknews.kz

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