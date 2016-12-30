Ратифицирована конвенция между РК и Словенией об избежании двойного налогообложения

Текст закона публикуется в печати.

Конвенция между Правительством РК и Правительством Республики Словения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокол к ней были совершены в Астане 10 марта 2016 года.





Целями конвенции являются укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Словения, путем создания благоприятных условий для казахстанских инвестиций в Словению, так и инвестиций Словении в Казахстан. Конвенция предусматривает исключение двойного налогообложения доходов резидентов (физических и юридических лиц) обоих государств и предотвращает налоговые уклонения.



