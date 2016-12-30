В Дагестане ликвидирован боевик
30 декабря 2016, 17:29
Жертв и пострадавших нет, район перестрелки оцеплен силовиками, спецоперация, продолжается.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность уничтоженного в ходе перестрелки боевика в Дагестане, сообщает "Интерфакс".
В ходе перестрелки между полицейскими и преступниками, которая произошла в 12:00 по московскому времени на улице Ленина города Каспийска, силовиками уничтожен боевик, личность его устанавливается.
Жертв и пострадавших нет, район перестрелки оцеплен силовиками, спецоперация, продолжается.
Фото: Vesti.ru
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