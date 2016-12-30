Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В Дагестане ликвидирован боевик

30 декабря 2016, 17:29

Жертв и пострадавших нет, район перестрелки оцеплен силовиками, спецоперация, продолжается.


Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность уничтоженного в ходе перестрелки боевика в Дагестане, сообщает "Интерфакс".

В ходе перестрелки между полицейскими и преступниками, которая произошла в 12:00 по московскому времени на улице Ленина города Каспийска, силовиками уничтожен боевик, личность его устанавливается.

Жертв и пострадавших нет, район перестрелки оцеплен силовиками, спецоперация, продолжается.

Фото: Vesti.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код