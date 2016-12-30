В Мангистауской области госпитализировали женщину в коматозном состоянии

Пострадавшая 1971 года рождения поступила в больницу 30 декабря в 05:30 часов. Женщину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.

В Мангистауской областной больнице рассказали, что вызов поступил из 28 микрорайона Актау.





Пострадавшую сопровождали двое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. По неподтвержденным данным, женщину избил супруг.





"Женщина поступила с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом нижней челюсти. Пострадавшая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, находится без сознания в коматозном, крайне тяжелом состоянии", - рассказал заведующий отделением оказания экстренной медицинской помощи Надиркожа Мусаев.