В Мангистауской области госпитализировали женщину в коматозном состоянии
30 декабря 2016, 17:34
По неподтвержденным данным, женщину избил супруг.
В Мангистаускую областную больницу поступила избитая женщина в коматозном состоянии, сообщает Lada.kz.
Пострадавшая 1971 года рождения поступила в больницу 30 декабря в 05:30 часов. Женщину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.
В Мангистауской областной больнице рассказали, что вызов поступил из 28 микрорайона Актау.
Пострадавшую сопровождали двое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. По неподтвержденным данным, женщину избил супруг.
"Женщина поступила с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом нижней челюсти. Пострадавшая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, находится без сознания в коматозном, крайне тяжелом состоянии", - рассказал заведующий отделением оказания экстренной медицинской помощи Надиркожа Мусаев.
Фото: Lada.kz.
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