В торговом центре Ставрополя дети упали с эскалатора
30 декабря 2016, 17:35
При спуске на эскалаторе произошло массовое падение детей, в результате чего они получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В Ставрополе в торговом центре группа школьников получила травмы после падения с эскалатора. Видеозапись опубликовал телеканал «360» в пятницу, 30 декабря, передает Lenta.ru.
Инцидент произошел в четверг, когда 44 третьеклассника из школы №37 вместе с преподавателем пошли в кинотеатр в торговом центре «Европейский», сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.
«После завершения сеанса при спуске на эскалаторе произошло массовое падение детей, в результате чего они получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время не менее пяти школьников доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи», — отмечается в сообщении. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837145-6a8358e7877df244b99bcb4cdafa23ad
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com