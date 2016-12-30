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В торговом центре Ставрополя дети упали с эскалатора

30 декабря 2016, 17:35

При спуске на эскалаторе произошло массовое падение детей, в результате чего они получили телесные повреждения различной степени тяжести.


В Ставрополе в торговом центре группа школьников получила травмы после падения с эскалатора. Видеозапись опубликовал телеканал «360» в пятницу, 30 декабря, передает Lenta.ru.

Инцидент произошел в четверг, когда 44 третьеклассника из школы №37 вместе с преподавателем пошли в кинотеатр в торговом центре «Европейский», сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

«После завершения сеанса при спуске на эскалаторе произошло массовое падение детей, в результате чего они получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время не менее пяти школьников доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи», — отмечается в сообщении. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности.


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