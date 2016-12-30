Новый Audi Q3 станет гибридом и электрокаром
30 декабря 2016, 17:39
Audi Q3 второй генерации поступит к дилерам в 2018 году.
В новом поколении у кроссовера Audi Q3 появятся плагин-гибридная и полностью электрическая модификации.
Audi Q3 второй генерации поступит к дилерам в 2018 году. Новый вседорожник будет построен на растиражированной «фольксвагеновской» модульной платформе MQB. С точки зрения дизайна он должен стать уменьшенной версией нового Audi Q5. Гибридная модификация Q3 e-tron с возможностью подзарядки от сети выйдет на рынок в районе 2019-го. Ее силовая установка будет включать 1,4-литровый бензиновый двигатель TFSI и электромотор. С электромобилем Q3 EV определенности пока нет, но британские автожурналисты предположили, что он позаимствует агрегаты у обновленного Volkswagen e-Golf. Но хотя у этих моделей действительно будет общая архитектура, вряд ли покупателей удовлетворит вседорожник с запасом хода менее 200 км, поэтому, скорее всего, и емкость батареи, и мощность электромотора у Q3 вырастут.
Официально Audi обещает к концу десятилетия вывести на рынок три электромобиля. Первым из них станет кроссовер Q6 e-tron, который начнут выпускать в Бельгии уже в 2018 году.
Текст: Александр Орехов
Фото: Audi
Via cartimes
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