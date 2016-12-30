Жители Актобе жалуются на голых проституток

Общественный помощник Илекского отдела полиции Санимжан Шугаипова считает, что УБОП не работает, а сил местной полиции на все притоны не хватает.

"На улице 8 Марта продолжается «случная» сдача квартир, которая не дает покоя соседям. Так же стук, так же беспорядок, пьяные проститутки могут стоять в подъезде голые. Был такой случай. Голые стояли и голые лежали! В районе железнодорожного вокзала нужно ставить видеонаблюдение. В последнее время проститутки ищут клиентов у памятника на улице Кереева и на детских площадках. Я считаю, что УБОП не работает, а местная полиция и без того загружена…", - негодует общественный помощник Илекского отдела полиции Санимжан Шугаипова.

Дома вокруг привокзальной площади постепенно превращают в гостиницы.

Руководитель местной полицейской службы ДВД области Канат Алиев ответил, что в их базе числится свыше 400 притонов.





"Мы внесли в базу более 1 000 квартир, которые сдаются внаем, свыше 400 притонов. По ним мы будем работать точечно. Чтобы был конечный результат, чтобы в корне исключить эту проблему", - сообщил Канат Алиев





Если владельцы съемных квартир в течение 10 дней не встанут на учет в налоговой, их собираются штрафовать за незаконное предпринимательство.





"На проспекте Санкибая есть дом, где 80% квартир сдают внаем", - рассказал Алиев.