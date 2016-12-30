Чем известен Куандык Бишимбаев

У него достаточно большой послужной список.

Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев родился 11 апреля 1980 года в Кызыл-Орде, сообщает Zakon.kz.





В 1999 году он закончил Казахскую государственную академию управления, в 2001 г. - Таразский Государственный университет им. М.Х. Дулати и Университет им. Дж. Вашингтона по программе «Болашак» . Имеет степень кандидата экономических наук.





Трудовую деятельность начал с должности менеджера Управления заимствования и структурного финансирования, главного менеджера Управления казначейских операций АО «Банк развития Казахстана».





Был также управляющим директором, член правления АО «Национальный инновационный фонд», заместитель председателя правления, член правления АО «Центр маркетинговых и аналитических исследований», вице-президентом «Корпорация «Ордабасы», председателем совета директоров АО «Интеркомшина» .





Кроме того, был советником министра экономики и бюджетного планирования РК, советником заместителя Премьер-министра Казахстана.





Возглавлял АО «Центр развития торговой политики» при Министерстве индустрии и торговли РК, был вице-министром индустрии и торговли, заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК. Затем пработал помощником Президента Казахстана, вице-министром экономического развития и торговли, заместителем председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».





В мае этого года был назначен министром национальной экономики РК, переназначен на эту должность в сентябре.





В разные годы также был членом совета директоров АО «Банк развития Казахстана», председателем совета директоров АО «Казахстанское контрактное агентство», членом совета директоров АО «НК «СПК «Онтустік», членом совета директоров АО «НК «СПК «Каспий», председателем совета директоров АО «НК «СПК «Тобол», членом совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Казына» , членом совета директоров АО «Новый университет Астаны». Также возглавлял АЛ «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа». Был председателем Инновационного комитета НДП «Нур Отан», членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», членом совета директоров АО «Национальный медицинский холдинг» , председателем совета директоров АО «Казпочта», председателем совета директоров АО «НК «Казахстан темир жолы», председателем совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» , председатель совета директоров АО «Национальный инновационный фонд», членом наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания», председателем совета директоров АО «Банк развития Казахстана», членом совета директоров, представителем интересов АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в БРК, членом Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, управляющим в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций от РК.





Кроме того К.Бишимбаев был представителем от Правительства РК в Правлении Национального Банка Республики Казахстан, членом Совета директоров АО «Самрук-Қазына», членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».





Напомним , вчера К.Бишимбаев был отсранен от должности министра нацэкономики. Сегодня глава государства Н.Назарбаев сообщил, что он отстранен в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек». В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия.





Ранее сообщалось, что Национальное бюро по противодействию коррупции начало вести досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток.





Следствием установлено, что должностные лица АО «Байтерек DEVELOPMENT» Джакупов А. (заместитель председателя Правления), Айтимбетов Б. (руководитель Департамента Дирекции государственно-частного партнерства), и Сариев Г. (управляющий директор) наладили коррупционную схему систематического получения взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».



