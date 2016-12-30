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Президент подписал изменения в закон о пробации

30 декабря 2016, 18:01

Изменения направлены на приведение законодательства в соответствие с законом "О пробации".


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам пробации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Изменения и дополнения направлены на приведение законодательства в соответствие с Законом РК «О пробации».

Фото: пресс-служба Акорды.

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