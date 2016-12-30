В Жамбылской области запущена новая современная птицефабрика

В Байзакском районе Жамбылской области начала работу птицефабрика ТОО «Әулие-Ата Феникс» по производству до 4000 тонн мяса бройлера в год. Общая стоимость проекта 2 млрд. тенге, осуществлялось при участии АО «КазАгроФинанс».





Новое производство развернуто на базе старой индейководческой птицефабрики, построенной в 1978 году. В ходе реализации проекта осуществлен капитальный ремонт 16 птичников, складов, лаборатории, административных зданий, реконструированы убойный и комбикормовые цеха, построен инкубаторий. В рамках программы «ДКБ-2020» на сумму 547 млн. тенге при строительстве объекта проложена широкая сеть коммуникационных систем: водопровод, канализация, газоснабжение, электрофикация, а также возведены очистные и водозаборные сооружения.





На средства «КазАгроФинанс», приобретены оборудование для напольного содержания бройлеров, нагреватели для птичников, система управления птичниками, инкубационное и холодильное оборудование, оборудование для производства комбикорма, линия для убоя, приобретена необходимая спецтехника.









Предприятие будет выпускать выскококачественное мясо птицы по стандарту «Халал» и планирует поставки мяса на местный рынок и другие города Казахстана, поступают предложения об экспорте продукции в соседние Россию, Китай, а также Вьетнам.





На открытии птицефабрики принял участие аким Жамбылской области К. Кокрекбаев. «Сегодня, в рамках программы индустриализации мы открываем проект ТОО « Әулие-ата Феникс». Это позволит нам обеспечить близлежащие регионы качественной экологичной продовольственной продукцией, увеличить налоговые поступления в бюджет региона. Все это будет способствовать экономическому развитию как Жамбылской области, так и в целом страны. Поздравляю Вас с открытием нового завода, с 25-летием Независимости РК и с наступающим Новым годом. Я расцениваю это как важное событие в социально-экономической жизни области и желаю вам успехов в дальнейшей работе», - сказал К. Кокрекбаев.



