В ЮКО мужчина изнасиловал девочку, пока ее отец бегал за алкоголем
30 декабря 2016, 18:18
Мать, придя домой, пережила шок.
Приняв на грудь, гражданин решил добавить градусов. Прихватив бутылку с горячительным, направился к знакомому, у которого супруга находилась на работе, а он был дома с маленькой дочкой, пишет Timeskz.
Когда пьяный папаша вышел на улицу, чужой дядя обратил взоры на беззащитного ребенка. Взыграл звериный инстинкт. Мужчина скрутил девочку и совершил с нею насильственные действия сексуального характера.
Появившаяся мать пережила шок, увидев истерзанную дочку.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЮКО признал обвиняемого виновным по ст. 121 (ч. 4) УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего» и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Фото: vg-news.ru.
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