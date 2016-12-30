В ЮКО мужчина изнасиловал девочку, пока ее отец бегал за алкоголем

Приняв на грудь, гражданин решил добавить градусов. Прихватив бутылку с горячительным, направился к знакомому, у которого супруга находилась на работе, а он был дома с маленькой дочкой , пишет , пишет Timeskz





Когда пьяный папаша вышел на улицу, чужой дядя обратил взоры на беззащитного ребенка. Взыграл звериный инстинкт. Мужчина скрутил девочку и совершил с нею насильственные действия сексуального характера.





Появившаяся мать пережила шок, увидев истерзанную дочку.





Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЮКО признал обвиняемого виновным по ст. 121 (ч. 4) УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего» и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.



