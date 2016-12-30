Россия не будет высылать дипломатов в ответ на действия США

Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики Дональда Трампа, отметил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона , сообщает , сообщает РИА Новости





При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа.





"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности — наносит ущерб и всему комплексу международных отношений", — отмечается в заявлении российского лидера.





По его словам, дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить избранный президент США Дональд Трамп.





"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники", — подчеркнул президент.





Кроме того, глава государства пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль.

Ранее США ввели новые санкции против России, обвинив спецслужбы и частных лиц во "вмешательстве в выборы". Также американские власти объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки".





В Кремле действия американской стороны сочли актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры. МИД предложил Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников американского генконсульства в Санкт-Петербурге.



