Лавров и Абдрахманов обсудили встречу по Сирии в Астане

Главы МИД РФ и Казахстана Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов обсудили по телефону планируемую в Астане встречу делегаций правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, передает Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости





"Министры также обсудили актуальные вопросы российско-казахстанских отношений, в том числе в контексте избрания Казахстана непостоянным членом СБ ООН на 2017-2018 годы и планируемой в Астане встречи делегаций правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции", — сообщили в МИД РФ.





Вопросы проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию Лавров накануне также обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. По мнению российской стороны, запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию может стать "важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса". Предполагается, что новая площадка дополнит женевские переговоры. Научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин сообщил РИА Новости накануне, что встреча в Астане может пройти до смены администрации Белого дома, которая состоится 20 января, и нового раунда переговоров в Женеве, запланированного на 8 февраля.





Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.



