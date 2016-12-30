Экс-министра обороны Украины Лебедева объявили в розыск

Лебедева подозревают в совершении правонарушения по статье "участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления".

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии правоохранителям при разгоне митингующих в ходе беспорядков в Киеве в 2014 году, передает передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Украинские новости".





По данным агентства, департамент специальных расследований рассматривает уголовное дело по подозрению экс-министра обороны в том, что он в составе преступной организации бывшего президента Виктора Януковича, используя свое служебное положение, содействовал правоохранителям в подавлении протестов в ходе "евромайдана". Лебедева подозревают в совершении правонарушения по статье "участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления".





"В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого он объявлен в розыск", — передает агентство со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры.





В сообщении отмечается, что специальное (заочное) расследование в отношении Лебедева провести нельзя, так как законодательство не предусматривает такой возможности для подозреваемых по указанной статье. Кроме того, не арестовано имущество экс-министра, так как в его деле не заявлен гражданский иск, не установлен ущерб и не предусмотрена конфискация имущества.





Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.





Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко.



