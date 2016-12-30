Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Экс-министра обороны Украины Лебедева объявили в розыск

30 декабря 2016, 19:29

Лебедева подозревают в совершении правонарушения по статье "участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления".


Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии правоохранителям при разгоне митингующих в ходе беспорядков в Киеве в 2014 году, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Украинские новости".

По данным агентства, департамент специальных расследований рассматривает уголовное дело по подозрению экс-министра обороны в том, что он в составе преступной организации бывшего президента Виктора Януковича, используя свое служебное положение, содействовал правоохранителям в подавлении протестов в ходе "евромайдана". Лебедева подозревают в совершении правонарушения по статье "участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления".

"В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого он объявлен в розыск", — передает агентство со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что специальное (заочное) расследование в отношении Лебедева провести нельзя, так как законодательство не предусматривает такой возможности для подозреваемых по указанной статье. Кроме того, не арестовано имущество экс-министра, так как в его деле не заявлен гражданский иск, не установлен ущерб и не предусмотрена конфискация имущества.

Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко.

Фото: предоставлено пресс-службой Минобороны.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код