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Ситуация по отправке и приему казахстанских туристов в аэропорт Шарджи нормализовалась

31 декабря 2016, 00:20

Из-за нелётной погоды казахстанцы почти двое суток провели в аэропорту.


По состоянию на 22:00 практически все казахстанские туристы рассажены по ближайшим рейсам из Астаны и Алматы в Шарджу, а также из Шарджи в Казахстан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Директор департамента индустрии туризма МИК РК Марат Игали, передает Zakon.kz.

"Хочу поблагодарить всех участников Оперативного штаба Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Спасибо большое всем журналистам освещавших данную ситуацию, сотрудникам Департамента индустрии туризма, Комитета гражданской авиации, Консульства РК МИД РК в ОАЭ, казахстанским туроператорам и авиакомпаниям которые работали в эти два дня в круглосуточном режиме", - написал Игали.

Фото: tourister.ru.

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