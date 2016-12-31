Ситуация по отправке и приему казахстанских туристов в аэропорт Шарджи нормализовалась

По состоянию на 22:00 практически все казахстанские туристы рассажены по ближайшим рейсам из Астаны и Алматы в Шарджу, а также из Шарджи в Казахстан. Об этом на своей Об этом на своей странице в Facebook сообщил Директор департамента индустрии туризма МИК РК Марат Игали, передает Zakon.kz





"Хочу поблагодарить всех участников Оперативного штаба Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Спасибо большое всем журналистам освещавших данную ситуацию, сотрудникам Департамента индустрии туризма, Комитета гражданской авиации, Консульства РК МИД РК в ОАЭ, казахстанским туроператорам и авиакомпаниям которые работали в эти два дня в круглосуточном режиме", - написал Игали.



