Трамп встретит Новый год в компании 800 гостей, среди которых Сталлоне

Также праздник с Трампом разделят члены его семьи — супруга Мелания и младший сын Баррон.

Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в резиденции во Флориде, на торжество приглашены около 800 человек, среди которых известный актер Сильвестр Сталлоне и продюсер Куинси Джонс. Об этом сообщает The Hill, передает Об этом сообщает The Hill, передает РИА Новости





Также праздник с Трампом разделят члены его семьи — супруга Мелания и младший сын Баррон.





В резиденции избранного президента "Мар-а-Лаго" для гостей состоится праздничный ужин и танцы, рассказал изданию пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер.



