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Трамп встретит Новый год в компании 800 гостей, среди которых Сталлоне

31 декабря 2016, 00:40

Также праздник с Трампом разделят члены его семьи — супруга Мелания и младший сын Баррон.


Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в резиденции во Флориде, на торжество приглашены около 800 человек, среди которых известный актер Сильвестр Сталлоне и продюсер Куинси Джонс. Об этом сообщает The Hill, передает РИА Новости.

Также праздник с Трампом разделят члены его семьи — супруга Мелания и младший сын Баррон.

В резиденции избранного президента "Мар-а-Лаго" для гостей состоится праздничный ужин и танцы, рассказал изданию пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci, File.

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