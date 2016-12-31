Трамп встретит Новый год в компании 800 гостей, среди которых Сталлоне
31 декабря 2016, 00:40
Также праздник с Трампом разделят члены его семьи — супруга Мелания и младший сын Баррон.
Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в резиденции во Флориде, на торжество приглашены около 800 человек, среди которых известный актер Сильвестр Сталлоне и продюсер Куинси Джонс. Об этом сообщает The Hill, передает РИА Новости.
Также праздник с Трампом разделят члены его семьи — супруга Мелания и младший сын Баррон.
В резиденции избранного президента "Мар-а-Лаго" для гостей состоится праздничный ужин и танцы, рассказал изданию пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер.
Фото: AP Photo/ Evan Vucci, File.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837174-d5e45c9a9c7ef4ab6341d62863551f40
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com