МИД РК выступил с заявлением о договоренностях о прекращении огня в Сирии

Ранее Назарбаев акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к проведению сирийских переговоров в Астане.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с заявлением о договоренностях о прекращении огня в Сирии. Текст заявления был опубликован на Текст заявления был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства РК, передает Zakon.kz





"Приветствуем договоренности о прекращении огня на всей территории Сирийской Арабской Республики и готовность правительства и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры, гарантами которых выступают Российская Федерация и Турецкая Республика.





Считаем подписание трех документов «О прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией», «О комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня», «О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию» реальной основой для дальнейших практических действий по разрешению сирийского кризиса.





Важно, что план поддержан Специальным посланником Организации Объединенных Наций и Лиги Арабских Государств Стаффаном де Мистурой и другими сторонами, заинтересованными в скорейшем прекращении боевых действий в Сирии.





В этой связи подтверждаем заявленную ранее Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым готовность принять соответствующие межсирийские переговоры в Астане. Понимаем, что встречи могут состояться лишь в случае планомерного соблюдения режима прекращения огня.





Надеемся, что последние договоренности позволят возобновить полноценный политический процесс в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 (2015).





Казахстан готов и далее содействовать соответствующим усилиям международного сообщества, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года", - говорится в тексте заявления.





Напомним, ранее Глава государства на встрече с руководящим составом МИД РК акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийской проблематике в Астане.



