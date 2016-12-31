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МИД РК выступил с заявлением о договоренностях о прекращении огня в Сирии

31 декабря 2016, 01:00

Ранее Назарбаев акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к проведению сирийских переговоров в Астане.


Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с заявлением о договоренностях о прекращении огня в Сирии. Текст заявления был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства РК, передает Zakon.kz.

"Приветствуем договоренности о прекращении огня на всей территории Сирийской Арабской Республики и готовность правительства и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры, гарантами которых выступают Российская Федерация и Турецкая Республика.

Считаем подписание трех документов «О прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией», «О комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня», «О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию» реальной основой для дальнейших практических действий по разрешению сирийского кризиса.

Важно, что план поддержан Специальным посланником Организации Объединенных Наций и Лиги Арабских Государств Стаффаном де Мистурой и другими сторонами, заинтересованными в скорейшем прекращении боевых действий в Сирии.

В этой связи подтверждаем заявленную ранее Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым готовность принять соответствующие межсирийские переговоры в Астане. Понимаем, что встречи могут состояться лишь в случае планомерного соблюдения режима прекращения огня.

Надеемся, что последние договоренности позволят возобновить полноценный политический процесс в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 (2015).

Казахстан готов и далее содействовать соответствующим усилиям международного сообщества, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года", - говорится в тексте заявления.

Напомним, ранее Глава государства на встрече с руководящим составом МИД РК акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийской проблематике в Астане.

Фото: mfa.gov.kz.

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