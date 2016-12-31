Российские дипломаты покинут США не позднее 1 января

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона.

Российские дипломаты, объявленные персонами нон грата, покинут США до 1 января. Об этом сообщает пресс-центр посольства РФ в Вашингтоне, передает Об этом сообщает пресс-центр посольства РФ в Вашингтоне, передает РИА Новости





"Они покинут (США — ред.) специально предназначенным чартерным рейсом в течение 72 часов (с момента получения уведомления)", — приводит агентство Sputnik заявление пресс-центра.





Отмечается, что США покинут дипломаты из Вашингтона и Сан-Франциско.





Ранее в администрации президента РФ журналистам сообщили, что для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ.





В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.





Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".



