Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В последний день 2016 года в Казахстане ожидается снег

31 декабря 2016, 06:00

Погоду без осадков синоптики прогнозируют на юге и юго-востоке республики.


На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра. Лишь на юге и юго-востоке республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской области местами ожидается метель, ночью местами, днем на большей части, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами - туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами – туман.

В Костанайской, Карагандинской областях местами – усиление ветра 15-25 м/с, метель.

В Павлодарской области ночью местами, днем на большей части – усиленеие ветра 15-20 м/с, местами метель.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами метель.

В Алматы днем -1°, облачно.

В Астане днем -7°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: best-country.org.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код