В последний день 2016 года в Казахстане ожидается снег
31 декабря 2016, 06:00
Погоду без осадков синоптики прогнозируют на юге и юго-востоке республики.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра. Лишь на юге и юго-востоке республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской области местами ожидается метель, ночью местами, днем на большей части, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед.
В Восточно-Казахстанской области местами - туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами – туман.
В Костанайской, Карагандинской областях местами – усиление ветра 15-25 м/с, метель.
В Павлодарской области ночью местами, днем на большей части – усиленеие ветра 15-20 м/с, местами метель.
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами метель.
В Алматы днем -1°, облачно.
В Астане днем -7°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: best-country.org.
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