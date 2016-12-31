Асад готов содействовать договоренностям по перемирию в Сирии
31 декабря 2016, 01:44
Делегация от Совфеда РФ совместно с депутатами Европарламента посетила с рабочим визитом Дамаск и Хмеймим, где состоялись встречи с президентом Сирии и парламентариями страны.
Президент Сирии Башар Асад выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами договоренностям по Сирии и перемирию. Об этом в Бейруте российским журналистам рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, сообщает РИА Новости.
Делегация от Совфеда совместно с депутатами Европарламента в четверг посетила с рабочим визитом Дамаск и Хмеймим, где состоялись встречи с президентом Сирии и парламентариями страны. На них обсуждались последние события в САР, борьба с терроризмом и возобновление межпарламентских отношений.
"Наша поездка и переговоры с Башаром Асадом совпали по времени с достижением договоренности и объявлением о перемирии в Сирии, договоренность была достигнута с участием Турции и Ирана — страны, которые имеют противоположные подходы к сирийскому урегулированию. С точки зрения Башара Асада, это очень мощная конструкция, несмотря на противоречие в позициях сторон. Потому что, с его точки зрения, эта конструкция позволяет всех участников данного процесса выводить на те позиции, которые сейчас ассоциируются с подходами России… Асад приветствовал достижение этого перемирия и со своей стороны выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами", — сказал Косачев.
Он отметил, что в Дамаске считают победу в Алеппо поворотным пунктом в развитии ситуации в Сирии, что позволяет продвигаться к запуску политического процесса, "возможно, с участием большего числа политических сил Сирии – это тоже позиция Башара Асада".
В четверг президент России Владимир Путин сообщил о достижении при участии Турции и Ирана договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
Михаил Алаеддин.
Фото: РИА Новости. Сергей Мамонтов.
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