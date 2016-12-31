Трамп высоко оценил решение Путина относительно дипломатов США
31 декабря 2016, 02:00
Избранный президент США назвал решение российского лидера "отличным ходом".
Избранный президент США Дональд Трамп дал высокую оценку решению главы российского государства Владимира Путина не высылать американских дипломатов из РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном республиканцем сегодня на его странице в сети микроблогов Twitter, передает ТАСС.
Трамп назвал решение Путина "отличным ходом". "Я всегда знал, что он очень умен", - подчеркнул избранный президент США.
Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2016 г.
Иван Пильщиков.
Фото: lenta.ru.
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