Песня Джорджа Майкла впервые за 30 лет попала в "десятку" британских чартов
Трек прозвучал в эфире 3,6 миллиона раз.
Хит Джорджа Майкла "Last Christmas" впервые с момента своего выхода попал в топ-10 британских чартов после новости о смерти певца, сообщает РИА Новости.
Композиция заняла седьмую строчку официального хит-парада Великобритании, что стало рекордом за всю 31-летнюю историю существования трека.
Данная песня также стала одной из самых транслируемых на радиостанциях в течение этой недели. Трек прозвучал в эфире 3,6 миллиона раз.
Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.
Фото © РИА Новости
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