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Песня Джорджа Майкла впервые за 30 лет попала в "десятку" британских чартов

31 декабря 2016, 06:53

Трек прозвучал в эфире 3,6 миллиона раз.


Хит Джорджа Майкла "Last Christmas" впервые с момента своего выхода попал в топ-10 британских чартов после новости о смерти певца, сообщает РИА Новости.

Композиция заняла седьмую строчку официального хит-парада Великобритании, что стало рекордом за всю 31-летнюю историю существования трека.

Данная песня также стала одной из самых транслируемых на радиостанциях в течение этой недели. Трек прозвучал в эфире 3,6 миллиона раз.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.

Фото © РИА Новости


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