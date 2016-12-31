Уходящий год выдался для казахстанского рынка недвижимости напряжённым и насыщенным на события. В первом полугодии была объявлена дедолларизация, во втором анонсирована новая госпрограмма «Нурлы Жер». И всё это на фоне нестабильного обменного курса. По этим причинам ожидания на следующий год у продавцов и покупателей сильно разнятся. «Крыша» решила прояснить ситуацию и узнать, что ждёт рынок жилья в 2017 году.

Ермек Мусрепов, президент Казахстанской федерации недвижимости

— Стоимость первичной недвижимости в течение первого полугодия будет корректироваться в сторону понижения в районе 10–15 %. Колебаться цены будут в зависимости от класса и расположения жилья по регионам. С чем это связано? Нет потенциального платёжеспособного спроса. Первичку выставляют на продажу по нереальным ценам. Сегодня мы не видим дополнительных инструментов для приобретения недвижимости, как не видим и новых акций от застройщиков. Конечно, есть пара компаний, которые предлагают рассрочку или аренду с выкупом, но они не удовлетворяют весь существующий спрос.

Что касается вторички, то, по моему мнению, она просядет ещё больше, чем первичка. Сейчас идёт амортизация, стареет инфраструктура. Если брать рынок в общем, то вторичное жильё никак не может быть дороже первичного, это факт. В новом году перекос в сторону новостроек проявится всё сильнее.

В целом ценовое дно на казахстанском рынке жилья ещё не достигнуто. Мы коснёмся его, когда начнётся оживление спроса и когда финансовые институты начнут предлагать доступные инструменты для приобретения недвижимости. Определённые шаги в этом направлении уже делаются. К примеру, в следующем году планируется снизить ставки по ипотеке до 10 % в рамках «Нурлы Жер», что, вне всяких сомнений, вызовет повышение покупательской активности. Но сразу хочу обратить внимание, что снижение ставок не приведёт к росту цен на квартиры. Ещё отмечу, что вместе со снижением процентов, скорее всего, будут вводиться ограничения по максимальным суммам на приобретение жилья, а также определённые ограничения по видам недвижимости.

Выставка «ЭКСПО-2017» практически не повлияет на стоимость аренды жилплощадей в Астане. Возможна только краткосрочная спекуляция с ценами в определённых районах во время проведения мероприятия.

Арман Байганов, экономист Astana Best Consulting Group

— В 2017 году начнётся восстановление спроса, но при этом резкого скачка цен на жильё ожидать не стоит. Тот период, когда стоимость в течение года росла на 25–30 %, так и останется в прошлом, и тому есть причины. Во-первых, резкое повышение цен маловероятно из-за планирующегося в новом году активного субсидирования застройщиков, которое позволит им создавать новые предложения в низком ценовом сегменте. Во-вторых, учитывая положительную динамику стоимости нефти и других сырьевых ресурсов, в следующем году поступление средств в казахстанский бюджет возрастёт, что позволит Нацбанку снизить базовую ставку. Естественно, это приведёт к удешевлению ипотеки, что, в свою очередь, повлияет на повышение потребительского спроса. Исходя из этих факторов, полагаю: на сегодня мы прошли пик снижения стоимости и в дальнейшем недвижимость постепенно возобновит рост. При этом не следует рассчитывать на какие-то рекордные скачки.

В период «ЭКСПО-2017» арендные ставки, по моему мнению, будут меняться в зависимости от близости объекта к месторасположению выставки. Ожидается большой приток иностранных туристов, а это может подстегнуть собственников повышать цены. Ведь, как показывает опыт, в большинстве случаев аренда жилья намного выгоднее, чем проживание в гостинице. Но на стоимость продажи недвижимости проведение выставки точно не повлияет.

Хочу отметить: рынок напрямую зависит от уровня развития экономики, а последнее всегда циклично. Сегодня в мире идёт тенденция восстановления мировой экономики, а так как наша интегрирована в глобальную, то она также будет переживать подъём, следствием которого станет оживление рынка жилья в следующем году.

Зухра Назарова, Almaty Real Estate

— Резких скачков цен или спроса в течение следующего года ожидать не стоит, такой сценарий сомнителен. Сегодня происходят только срочные продажи, когда продавцы готовы хорошо уступить. Но в целом даже по нормальным рыночным ценам ничего не продаётся. Ни о каком увеличении спроса в начале следующего года не может быть и речи, ведь это традиционный период стагнации на жилищном рынке.

В настоящее время люди опасаются очередного дефолта или ждут существенного снижения цен. Как мне кажется, в дальнейшем корректировка стоимости в сторону понижения продолжится. Что касается ипотеки, то при уменьшении процентной ставки рынок ждёт оживление. Сейчас помимо высокого вознаграждения банков приходится констатировать достаточно жёсткие входные условия для заёмщиков.

Относительно «ЭКСПО-2017» скажу так: скорее всего, мероприятие окажет краткосрочный эффект в виде повышения цен на аренду, но не более того. В столице и так полно пустующей недвижимости.

Бахытбек Катен, председатель правления Aristan Group

— Если текущий курс нацвалюты сохранится в ближайшем будущем, себестоимость строительства в 2017 году не изменится. А в связи с тем, что активного спроса сегодня не наблюдается, конечные цены для покупателей в первых трёх кварталах нового года будут зафиксированы. Этому также поспособствует высокая конкуренция среди строительных компаний.

Снижение ставок по ипотеке, разумеется, положительно отразится на покупательской активности. Однако тут нужно понимать, что помимо ставок значение имеют и входные условия, которые сейчас достаточно жёсткие для потенциальных заёмщиков. К примеру, большая сумма первоначального взноса.

Нина Лукьяненко, вице-президент ОАРК

— В следующем году переоценённые квартиры продолжат снижаться в стоимости, а остальные объекты сохранят свои текущие цены. Общее количество сделок в стране за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличилось на 13.9 %. При этом в Астане и Алматы число сделок за рассматриваемый период выросло на 57 и 42 % соответственно. Увеличение спроса произошло благодаря рассрочке, аренде с выкупом и новым ипотечным продуктам от банков. Естественно, что при снижении ставок по ипотеке мы сможем увидеть ещё более положительный тренд.

Серьёзных перемен в структуре спроса в новом году не ожидается. Всё так же основную долю сделок будут составлять квартиры для собственного проживания. Стоит заметить, что на рынок Астаны уже несколько лет оказывает влияние предстоящая международная выставка «ЭКСПО-2017». Именно в ожидании этого события многие покупатели принимают решения о покупке, что сказывается на спросе и стоимости квартир в городе. К тому же во время проведения самого мероприятия ожидается повышение арендных ставок.

В целом в 2017 году на казахстанском рынке жилья будут всё сильнее заметны позитивные тенденции. Появятся более доступные механизмы для покупки. Помимо ипотеки, своё действие окажет программа «Нурлы Жол», которая позволит вывести на рынок новые объекты по более низким ценам. Правда, находиться они будут отнюдь не в центре крупных городов, но тем не менее многие казахстанцы смогут осуществить свою мечту о покупке недвижимости.

Елена Славкина, директор по маркетингу Woolim Construction

— Сегодня большая часть населения не может позволить себе купить жильё только за счёт собственных накоплений. По этой причине снижение ставок по ипотеке, возможно, существенно скажется на спросе, особенно если условия для заёмщиков станут доступными. Впрочем, в настоящее время спрогнозировать эффект от дешёвой ипотеки сложно, многое зависит от входных условий. Будут ли выдаваться кредиты только на вторичное жильё или же займы также предоставят тем, кто желает приобрести квартиры ещё на этапе строительства? Пока вопросов больше, чем ответов. Не думаю, что после снижения ставок цены сразу же взлетят. Но рынок однозначно активизируется.

Если рассматривать ситуацию в целом, то в ближайшей перспективе стоимость жилья вряд ли повысится. Для этого нет никаких предпосылок. Отсутствует дефицит предложения, зато имеется дефицит спроса. В обратном случае, согласно закону рынка, стоимость недвижимости начнёт расти.

Если в новом году сохранятся нынешние условия, то заметного увеличения спроса ожидать не стоит. Сейчас, в IV квартале, мы наблюдаем увеличение активности в сегменте дорогого жилья. В течение прошлого и этого года, учитывая несколько девальваций, люди боялись вкладывать в недвижимость, опасаясь резкого изменения цен. Однако сейчас на валютном рынке наблюдается стабильность, и многие стали совершать сделки. Отмечу, что активность обусловлена не только отложенным спросом, но и сезонностью.

Автор: Данил Павленко | Фото: krisha.kz