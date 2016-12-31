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Туристов предупредили об угрозе терактов в Индии на Новый год

31 декабря 2016, 07:31

Израиль рекомендовал гражданам избегать людных мест, в том числе вечеринок на пляжах.


Власти Израиля выпустили предупреждение об угрозе террористических нападений на туристов в Индии, порекомендовав жителям избегать людных мест во время празднования Нового года, передает Русская служба ВВС.

Согласно заявлению контртеррористического бюро Израиля, особую осторожность стоит соблюдать на юго-западе Индии.

Туристам следует избегать людных мест, в том числе пляжных вечеринок, клубов и рынков. Бюро также призвало израильские семьи связаться с родственниками в Индии и сообщить им об угрозе.

Израиль регулярно выпускает подобные предупреждения в преддверии праздников, однако на этот раз документ был опубликован в пятницу вечером, после начала иудейского шаббата, когда правительственные учреждения уже не работают.

В ведомстве не сообщили, почему предупреждение было выпущено именно сейчас.

Планы по обеспечению безопасности в местах большого скопления людей были скорректированы по всему миру после нападений в Ницце и Берлине, когда экстремисты за рулем грузовиков въезжали в толпу.


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