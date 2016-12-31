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Нацбанк продлил период обращения банкнот номиналом 1000 тенге

31 декабря 2016, 07:45

Банкноты будут находиться в обращении до 1 марта 2017 года.


Нацбанк Казахстана продлил период обращения банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 года и 2014 года до 1 марта 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.


"Национальный банк РК сообщает о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года и образца 2014 года до 1 марта 2017 года. До указанной даты данные банкноты являются законным платежным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории республики без каких-либо ограничений. Банкноты номиналом 1 000 тенге 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении", – сообщили в Нацбанке.


Затем в течение 12 месяцев – с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно – указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня (БВУ). Во всех филиалах Нацбанка банкноты номиналом 1 000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года. Филиалы Нацбанка обменивают данные банкноты без взимания комиссии.

При этом Нацбанк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.

Как сообщал ранее Нацбанк, с 4 октября 2016 года перестали быть законным платежным средством банкноты образца 2006 года номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге. Их можно обменять во всех банках второго уровня и "Казпочте" до 3 октября 2017 года включительно, в филиалах Нацбанка – до 3 октября 2020 года.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, отказ в приеме банкнот, находящихся в обращении, влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.


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