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Меркель: терроризм стал главным испытанием для Германии

31 декабря 2016, 08:11

По мнению канцлера, особенно горько и отвратительно, когда нападения осуществляются людьми, обратившимися к Германии за защитой.


Терроризм - главное испытание, с которым пришлось столкнуться Германии, говорится в новогоднем обращении канцлера страны Ангелы Меркель. Об этом пишет Русская служба ВВС.

"Самое тяжелое испытание, без сомнения, исламистский терроризм, который держит немцев под прицелом в течение нескольких лет", - отмечается в ежегодном послании канцлера.

Меркель также упоминает недавнее нападение в Берлине, когда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В результате погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения, в том числе тяжелые.

По мнению канцлера, особенно горько и отвратительно, когда нападения осуществляются людьми, обратившимися к Германии за защитой. Однако, согласно тексту обращения Меркель, немцам не стоит начинать подозревать целые группы людей и забывать о сострадании.

Рейтинги одобрения политики Меркель существенно упали после того, как в Германию прибыло около миллиона искателей убежища в ходе прошлогоднего массового наплыва нелегальных мигрантов в Европу,

На парламентских выборах, которые пройдут в следующем году, Меркель предстоит тяжелая борьба за голоса против антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии", энергично набирающей популярность на фоне кризиса с беженцами и нападений исламистов.


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