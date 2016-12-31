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Apple сократит производство iPhone на 10% в 2017 году

31 декабря 2016, 08:26

Об этом сообщило американское СМИ.


Американская корпорация Apple сократит производство iPhone 7 и 7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года. Об этом сообщила газета "Никкей" со ссылкой на свои расчеты, которые базируются на данных поставщиков, пишет ТАСС.

Данные расчеты основываются на информации о производстве и глобальных продажах смартфонов компании Apple последних моделей. Источники газеты также отмечают, что данное сокращение производства является вполне "ожидаемым".

Ранее, в начале января этого года, стало известно, что американская компания сократит выпуск моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30% в первом квартале 2016 года (январь- март) по сравнению с первоначальным планом производства. Тогда после спада продаж в розничных сетях по всему миру накопилось слишком большое количество этих смартфонов, из- за чего корпорация и была вынуждена пойти на такой шаг


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