Из Казахстана на Алтай пытались вывезти более 50 тыс. литров контрабандного спирта

Сотрудники пограничного управления УФСБ по Алтайскому краю пресекли попытку ввоза в регион из Казахстана более 50 тыс. литров контрабандного спирта на общую сумму более 4 млн рублей, пишет ТАСС.

"Пресечен ввоз в Алтайский край более 50 тыс. литров этилового спирта. Его перевозили под видом концентрата омывающей жидкости. Общая стоимость груза, указанная в документах, - более 4 млн рублей", - сказали в ведомстве.

В автомобильном пункте пропуска Павловка на территории Славгородского района в двух грузовых автомобилях, следовавших из Казахстана, сотрудники пограничного контроля обнаружили картонные коробки с пластиковыми емкостями с прозрачной жидкостью. Более 10 тыс. пятилитровых емкостей содержали 50 тыс. литров этилового спирта, который в сопроводительных документах значился как "концентрат омывающей жидкости". Также из документов следовало, что груз перевозился из города Шимкента в Красноярск для реализации.

"Груз вызвал подозрение, так как коробки с этикетками с информацией о содержимом находились только в первых рядах. На остальных коробках информация полностью отсутствовала. Кроме того, для перевозки груза через границу перевозчики выбрали ночь. Учитывая обстановку, связанную с неоднократными выявлениями суррогатного алкоголя на территории РФ, об обнаружении подозрительного груза были проинформированы сотрудники УФСБ России и таможни", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, перевозимое вещество - 95% этиловый спирт. В РФ этиловый неденатурированный спирт с концентрацией спирта 80% и более отнесен к стратегически важным товарам и грузам. Материалы проверки сообщения о преступлении переданы в Алтайскую таможню.