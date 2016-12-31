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Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой

31 декабря 2016, 08:55

С наступлением 2017 года должность генсека ООН займёт 67-летний Антонио Гуттерес.


Пан Ги Мун, который с наступлением 1 января перестанет быть генсеком ООН, во время своей последней встречи с сотрудниками ООН пошутил, что ощущает себя Золушкой, для "которой в полночь всё изменится". Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Fox News.

- Я чувствую себя немного как Золушка. Завтра в полночь для меня всё изменится!, - сказал Пан Ги Мун во время своей эмоциональной прощальной речи, поблагодарив коллег за совместную работу.

Действующий генсек организации подчеркнул, что считает привилегией возможность возглавлять организацию, задача которой - регулировать глобальные конфликты и помогать страдающим.

— Никогда не сдавайтесь, продолжайте мечтать, верить и усердно работать для достижения прогресса. Я очень горд называть вас своими коллегами, — сказал генсек.

Пан Ги Мун являлся главой ООН два срока подряд. С наступлением 2017 года пост займёт Антонио Гуттерес.

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев


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