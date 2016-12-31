В Эквадоре модель умерла от сердечного приступа после липосакции

Модель из Гватемалы Меланье Монтенегро скончалась от сердечного приступа во время липосакции. 22-летняя манекенщица специально прибыла в Эквадор из родной страны, чтобы сделать эту операцию, сообщает Лайф.

По информации издания, в гибели девушки виноват хирург, проводивший процедуру. Отцу Монтенегро сообщили, что его дочь умерла от аллергической реакции.

Врач успел скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.