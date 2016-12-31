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В Эквадоре модель умерла от сердечного приступа после липосакции

31 декабря 2016, 09:21

В гибели девушки виноват хирург, проводивший процедуру.


Модель из Гватемалы Меланье Монтенегро скончалась от сердечного приступа во время липосакции. 22-летняя манекенщица специально прибыла в Эквадор из родной страны, чтобы сделать эту операцию, сообщает Лайф.

По информации издания, в гибели девушки виноват хирург, проводивший процедуру. Отцу Монтенегро сообщили, что его дочь умерла от аллергической реакции.

Врач успел скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.


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