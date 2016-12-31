Константин Райкин госпитализирован после травмы - СМИ

28 декабря худрук московского театра "Сатирикон" получил травму во время гастролей в Тобольске и был прооперирован в местной больнице

Художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве.

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники в экстренных службах.

По информации источника, актера отвезли на скорой помощи в НИИ им. Склифосовского.

Ранее стало известно, что 28 декабря Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске Тюменской области и был прооперирован в местной больнице.

Фото © Артем Коротаев/ТАСС