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Константин Райкин госпитализирован после травмы - СМИ

31 декабря 2016, 09:42

28 декабря худрук московского театра "Сатирикон" получил травму во время гастролей в Тобольске и был прооперирован в местной больнице


Художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве.

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники в экстренных службах.

По информации источника, актера отвезли на скорой помощи в НИИ им. Склифосовского.

Ранее стало известно, что 28 декабря Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске Тюменской области и был прооперирован в местной больнице.

Фото © Артем Коротаев/ТАСС


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