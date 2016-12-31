Атомщики России и Казахстана наметят пути партнерства по выпуску бериллия

Решение о создании рабочей группы было принято на прошедшем ранее в Усть-Каменогорске совещании по вопросам сотрудничества в области бериллиевых и танталовых технологий.

Специалисты атомной отрасли России и Казахстана до лета 2017 года должны разработать программу сотрудничества, направленную на разработку новых технологий получения стратегически важного материала бериллия из новых концентратов, для этого создается рабочая группа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (ВНИИХТ, входит в научный дивизион Росатома).

Бериллий — редкий металл, обладающий совокупностью уникальных физических и механических свойств, подходящих для широкого диапазона применений. Бериллий используется во многих отраслях промышленности. Он необходим в атомной и аэрокосмической отраслях, используется в производстве телекоммуникационного оборудования. В настоящее время потребности России в бериллии удовлетворяются за счет импорта.

Решение о создании рабочей группы было принято на прошедшем ранее в Усть-Каменогорске совещании по вопросам сотрудничества в области бериллиевых и танталовых технологий. В мероприятии приняли участие представители научного дивизиона Росатома АО "Наука и инновации", АО "ВНИИХТ", АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) и АО "Ульбинский металлургический завод" (УМЗ, Казахстан, входит в НАК "Казатомпром").

Как сообщил директор по науке ВНИИХТ Алексей Ананьев, к 1 мая 2017 года рабочая группа должна будет подготовить программу сотрудничества, направленную на разработку новых технологий обогащения руд российских месторождений и получения гидроксида бериллия из новых концентратов.

Отмечено, что практически монопольный поставщик бериллия на российский рынок, Ульбинский металлургический завод, очень заинтересован в российском сырье. По итогам совещания было решено, что УМЗ к 1 марта подготовит требования для перспективных бериллиевых концентратов, необходимых ему для производства бериллия. А ВНИИНМ, в свою очередь, сформулирует свои технические требования к новым сортам бериллия для нужд рентгеновской оптики.

ВНИИХТ — ведущее предприятие Росатома по созданию и освоению технологий добычи и переработки различного редкометалльного сырья, ВНИИНМ — ведущий научно-исследовательский институт Росатома по разработке технологий ядерного топливного цикла и по проблемам материаловедения. Ульбинский металлургический завод объединяет у себя производства урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции.

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