Скончался первый промоутер The Beatles Аллан Уильямс

В возрасте 86 лет скончался Аллан Уильямс — первый промоутер группы Beatles, организовавший первую поездку ливерпульской четвёрки в Гамбург.

Как сообщает издание The Guardian, Аллан Уильямс в конце 50-х открыл клуб Jacaranda в Ливерпуле, где выступали Битлы.

— Сегодня один из самых печальных дней в нашей истории. Первый владелец клуба и человек, открывший "Битлз", Аллан Уильямс скончался в возрасте 86 лет. Его наследие позволило нам оставаться одной из главных музыкальных сцен Ливерпуля в течение почти 60 лет. Память о нём будет жить в каждой группе, которая играет на нашей знаменитой сцене. Аллан, вас будет не хватать, — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице клуба Jacaranda в "Фейсбуке".

Назвать Уильямса полноценным менеджером The Beatles, пожалуй, нельзя. А его разрыв отношений с группой в 1961 году называют одной из главных деловых ошибок прошлого столетия. Не случайно 16 лет спустя — в 1977 году — Уильямс написал книгу "The Man Who Gave The Beatles Away" ("Человек, который упустил Битлз").

