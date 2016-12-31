«Полимер Продакшн», заводы KPI и KUS: казахстанский химпром в действии

В Атырау наращивает объёмы производства компания «Полимер Продакшн». Биоксиально-ориентированная полипропиленовая плёнка, которую выпускает компания – упаковочный и производственный материал на основе синтетических полимеров. На новейшей технологической линии сейчас работают 111 человек.





– Впервые в Казахстане мы наладили производство плёнки, которая не имеет аналогов ни в Казахстане, ни в республиках Центральной Азии, – отмечает гендиректор компании Аскар Курманов. – Если полиэтилен вытягивается, то наша плёнка не растянется и не порвётся.





Также здесь выпускают полиэтиленовую плёнку для сельского хозяйства и высокопрочные полипропиленовые упаковочные мешки. На максимальную мощность предприятие выйдет ко второму полугодию 2017 года. Сейчас выпуск мешков достиг только 52% мощности, на их производстве заняты 272 человека. В 2017-м численность работников возрастёт до 377.





В целом компания планирует выпускать 14 тыс. 738 тонн БОПП-плёнки, 4 125 тонн полиэтиленовой плёнки и 48 млн. полипропиленовых мешков в год, что полностью покроет спрос предприятий Казахстана и стран Центральной Азии.





Пока «Полимер Продакшн» закупает сырьё в соседних государствах, но в скором времени, когда заработает завод «KPI», сырьё будет местного производства, из казахстанских углеводородов. А завод компании «KPI» – проект недалёкого будущего. К его площадке уже подведена железная дорога, построены станция, автодорога и путепровод, подготовлены площадки и внутренние коммуникации.





Сейчас в рамках проекта «KUS» строится газотурбинная электростанция, которая будет вырабатывать энергию для нового завода. В дальнейшем производством азота и технических газов будет заниматься компания «KUS», а «KPI» займётся производством полипропиленовой гранулы – как для отечественного химпрома, так и на экспорт.