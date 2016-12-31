В Индии пять заключённых выбили окно в туалете и сбежали из тюрьмы

Вся пятерка беглецов содержалась на лечении в тюремном госпитале, в туалете которого они и наткнулись на не оборудованное решётками окно.

В Индии пятерым заключённым удалось сбежать из тюрьмы после того, как они выбили стекло в туалете.

Как сообщает местный телеканал India TV, сбежавшие заключённые содержались в центральной тюрьме Буксара, штат Бихар. Там их поместили на лечение в тюремный госпиталь, в туалете которого они и наткнулись на не оборудованное решётками окно.

В итоге преступники выбили стекло и сбежали. Прочие детали неизвестны.