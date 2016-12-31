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В Индии пять заключённых выбили окно в туалете и сбежали из тюрьмы

31 декабря 2016, 10:52

Вся пятерка беглецов содержалась на лечении в тюремном госпитале, в туалете которого они и наткнулись на не оборудованное решётками окно.


В Индии пятерым заключённым удалось сбежать из тюрьмы после того, как они выбили стекло в туалете.

Как сообщает местный телеканал India TV, сбежавшие заключённые содержались в центральной тюрьме Буксара, штат Бихар. Там их поместили на лечение в тюремный госпиталь, в туалете которого они и наткнулись на не оборудованное решётками окно.

В итоге преступники выбили стекло и сбежали. Прочие детали неизвестны.


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