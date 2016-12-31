В Мангистауской области полиция расследует смерть двоих детей

Двухлетняя Сезим скончалась 4 декабря в детской инфекционной больнице. За день до этого грудной ребенок скончался, предположительно, от удара током.

Двухлетняя Сезим скончалась 4 декабря в детской инфекционной больнице. За день до этого в Актау произошел еще один смертельный инцидент: грудной ребенок скончался, предположительно, от удара током. Досудебное расследование продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, пишет Лада.кз

В ведомстве сообщили, что по факту смерти двухлетней Сезим Жумахан проводится независимая экспертиза. Разбирательство еще не завершено.

По факту смерти девочки от удара током дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Досудебное расследование проводится по статье 001 (Смерть лица) УК РК.

- Расследования по двум фактам еще продолжаются. В данное время назначены судебно-медицинские экспертизы. Результаты станут известны уже после нового года, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Напомним, родители Сезим Жумахан обвиняют врачей в смерти своей двухлетней дочери.

Главный врач Мангистауской областной детской инфекционной больницы Сару Ермуханова рассказала, что по факту смерти ребенка в больнице началась независимая экспертиза.

Алия Жумажанова, руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора департамента по защите прав потребителей Мангистауской области, отметила, что отравление ребенка не связано с пищевыми продуктами.

Активно распространять фотографию, на которой изображена детская обожженная рука, жители Актау стали 5 декабря. В сообщении говорится, что девочка умерла от удара током.