Мать погибшей при родах женщины избила главврача в Рудном

Главный врач перинатального центра Рудного Галина Баландина подверглась побоям прямо в своем служебном кабинете. Нападение на медработника совершила женщина, чья дочь на днях погибла во время родов вместе с ребенком.

Эту информацию от источника в правоохранительных органах в телефонном разговоре подтвердила пострадавшая от побоев врач, сообщает МИА «Казинформ».

«Нападение случилось только что, в обеденное время, — рассказала сквозь слезы Баландина. — Родственники покойной были у меня на приеме, ее мать просила меня показать историю болезни. Я не смогла ей предоставить эти документы, так как они изъяты и находятся в комитете контроля фармацевтической и медицинской деятельности. По просьбе матери я связалась по телефону с руководителем комитета, он передал, что все нужные бумаги родственники обязательно получат. Я сообщила родным погибшей женщины, что расследование этого происшествия ведется двумя комиссиями, что гарантирует его объективность и непредвзятость. Но в какой-то момент я, встав из-за стола, повернулась спиной к посетительнице. Она резко схватила меня за волосы и, видимо, хотела нанести травму головы, разбила мои очки. Хорошо, дверь в мой кабинет была открыта, и момент нападения увидели секретарь и бухгалтер больницы. Они оттащили нападавшую от меня, в то время как ее родственники оставались безучастно сидеть на диване в том же кабинете».

На место происшествия была вызвана полиция, сейчас сотрудники берут показания у пострадавшей и свидетелей, после чего проведут необходимые действия с представителями нападавшей стороны.

Галина Баландина также заявила, что врач, который вел роды, результат которых оказался столь трагичен, все последние дни получал угрозы:

«Родственники покойной все время ему угрожают расправой за гибель роженицы, а врач все это время молчал и не рассказывал об этих событиях», — говорит Баландина.

По словам собеседницы, в перинатальном центре Рудного гибель своей пациентки переживают очень тяжело, здесь отменены торжественные новогодние мероприятия, а случившееся воспринимается как «тяжелый моральный удар по репутации клиники». В то же время уже известны результаты вскрытия покойной. «Как и предполагалось, причиной смерти стала эмболия околоплодными водами, — говорит главврач больницы. — Диагноз подтвержден вскрытием, которое производили независимые профессионалы, и этот процесс скрупулезно фиксировался на видеокамеру. Эмболия — тяжелейшее осложнение, причем очень редкое, эту женщину никак было не спасти, о чем говорят все признаки, обнаруженные при вскрытии. Это прекрасно понимает и ее мать, которая на меня напала, потому что она сама врач, и ей не нужно лишний раз объяснять, что это за страшный диагноз. Тем не менее нас, врачей, все равно считают крайними, нам все равно хотят отомстить…».

Галина Баландина в должности главврача рудненского роддома работает уже 32 года.

Между тем, факт получения телефонных угроз в свой адрес от родных погибшей роженицы подтверждает еще один врач — главный акушер-гинеколог Костанайской области Иван Янцен.

Как сообщалось ранее, фактом гибели роженицы и плода в перинатальном центре Рудного занимались специальные комиссии. Ход дела контролируется прокуратурой. Смерть женщины, по утверждениям врачей, была скоропостижной, реанимационные мероприятия оказались безрезультатны.