В Пенсильвании застрелили полицейского
Мотив убийцы неизвестен.
Сотрудник полиции застрелен в американском штате Пенсильвания, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в пятницу вечером.
Полиция разыскивает 32-летнего Джейсона Робинсона по подозрению в совершении убийства. Стражи порядка считают, что он вооружен и опасен. Все дороги в близлежащей местности перекрыты.
Мотив Робинсона остается неизвестным. Полиция просит каждого, кто встретит подозреваемого, связаться со стражами порядка.
Фото AP Photo/ Susan Walsh
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.