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В Пенсильвании застрелили полицейского

31 декабря 2016, 12:14

Мотив убийцы неизвестен.


Сотрудник полиции застрелен в американском штате Пенсильвания, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу вечером.

Полиция разыскивает 32-летнего Джейсона Робинсона по подозрению в совершении убийства. Стражи порядка считают, что он вооружен и опасен. Все дороги в близлежащей местности перекрыты.

Мотив Робинсона остается неизвестным. Полиция просит каждого, кто встретит подозреваемого, связаться со стражами порядка.

Фото AP Photo/ Susan Walsh


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