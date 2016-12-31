В 106 лет умер создавший олененка Бэмби художник Walt Disney

Художник Bambi, получивший известность благодаря своим эскизам для анимационного мультфильма "Бэмби", скончался в возрасте 106 лет. Об этом сообщила американская телекомпания CNBC со ссылкой на заявление семейного музея Walt Disney, пишет ТАСС.

"Легендарный художник Walt Disney Тайрус Вонг обладал даром пробуждать невероятное чувство в своем искусстве", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что рисунки Вонга, изображавшие оленей в лесу, привлекли внимание компании Walt Disney и стали основой для визуального стиля художественного фильма "Бэмби".

Несмотря на то, что Вонг работал в Walt Disney лишь с 1938 по 1941 год, в 2001 году он был назван "Легендой Диснея".

Затем в течение 26 лет Вонг трудился на студии Warner Brothers и вышел на пенсию в возрасте 68 лет.

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