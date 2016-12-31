Усиленные меры борьбы с допингом в Казахстане пропишут в законе

После изучения мировой практики министерство планирует выйти в Правительство с инициативой о внесении изменений в закон.

Министерство культуры и спорта Казахстана представит Правительству законопроект, где пропишет усиленные меры по борьбе с применением допинга в спорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время ведется работа по изучению мировой практики по ужесточению мер наказания за применение допинга, который может быть применен в Республике Казахстан. После проведения всех мероприятий Министерство будет выходить в Правительство с инициативой о внесении изменений в Закон РК «О физической культуре и спорте», касающиеся усиления мер по искоренению применения допинга в спорте», - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее телеканал Fox Sports опубликовал и классифицировал данные о спортсменах, лишённых медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов из-за положительных допинг-проб. В списке Казахстан занимает второе место: Международный олимпийский комитет (МОК) лишил казахстанских спортсменов 9 медалей. Лидирует Россия - 19 положительных допинг-проб. Также в тройку вошла Беларусь, лишившаяся 7 наград.

Несмотря на допинговый скандал, национальная сборная Казахстана успешно выступила на ХХХІ летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Наши спортсмены завоевали 17 медалей различного достоинства (три золотые: Ниджат Рахимов, Дмитрий Баландин, Данияр Елусинов, пять серебряных: Елдос Сметов, Жазира Жаппаркуль, Василий Левит, Адильбек Ниязымбетов, Гюзель Манюрова, девять бронзовых: Галбадрах Отгонцэцэг, Фархад Харки, Карина Горичева, Ольга Рыпакова, Александр Зайчиков, Эльмира Сыздыкова, Екатерина Ларионова, Иван Дычко и Дарига Шакимова).

Казахстан в общекомандном зачете Международного олимпийского комитета разместился среди 207 стран-участников на 22 месте. Впервые за историю независимого Казахстана паралимпийцы завоевали «золото» в летних Паралимпийских играх. Это была исторической победой Зульфий Габидуллиной. Отметим, что при поддержке Правительства Казахстана и своевременной инициативе Министерства культуры и спорта РК совместно с Национальным Паралимпийским комитетом Казахстана, принято решение о приравнивании единовременных денежных выплат чемпионам и призерам Паралимпийских игр с призерами Олимпийских игр. Теперь призеры Паралимпийских игр будут получать за «золото» 250 тыс долларов, за «серебро» 150 тыс и за «бронзу» 75 тыс долларов США. Этот шаг даст очень сильный импульс в развитии паралимпийского движения и вовлечение людей с ограниченными возможностями в спорт.