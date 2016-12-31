Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи проиграла нокаутом на 48-й секунде боя

Американка Ронда Роузи потерпела второе поражение подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В субботу на турнире UFC 207, проходившем в Лас-Вегасе (США, штата Невада), она проиграла бразильянке Аманде Нуньес техническим нокаутом на 48-й секунде чемпионского боя за титул в легчайшем весе. Об этом пишет ТАСС.

Судья остановил поединок после серии точных ударов 28-летней бразильянки. Нуньес защитила свой чемпионский титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.

Watch Amanda Nunes Completely Embarrass And Destroy Ronda Rousey In Less Than A Minute At #UFC207pic.twitter.com/s4NRiyqstz — SportsCast (@SportsCast_THN) 31 декабря 2016 г.

29-летняя Роузи является первой чемпионкой в легчайшем весе в UFC и смогла провести шесть успешных защит своего титула. Президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что принял решение создать женский дивизион в организации из-за нее. Она стала первым в истории бойцом ММА, который попал на обложку легендарного боксерского журнала The Ring (издается с 1922 года).

Она впервые вышла на ринг с ноября 2015 года, когда потерпела первое поражение в карьере в бою с американкой Холли Холм. За карьеру Роузи одержала 12 побед (все досрочно). Также на ее счету бронза Олимпиады-2008 по дзюдо, серебро чемпионата мира по дзюдо. Также она приняла участие в съемках голливудских фильмов "Неудержимые 3", "Форсаж 7", "Антураж".

Роузи является самой популярной спортсменкой в социальных сетях. В ноябре 2015 года количество подписчиков американки в Facebook, Twitter и Instagram превысило количество подписчиков в социальных сетях российской теннисистки Марии Шараповой. В 2016 году журнал Forbes включил Роузи в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира, она заработала $14 млн за год, уступив только американской теннисистке Серене Уильямс и Шараповой. В 2014 и 2015 годах она признавалась лучшей спортсменкой года в мире по версии ESPN.

AP Photo/John Locher