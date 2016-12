Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи проиграла нокаутом на 48-й секунде боя

Американка Ронда Роузи потерпела второе поражение подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В субботу на турнире UFC 207, проходившем в Лас-Вегасе (США, штата Невада), она проиграла бразильянке Аманде Нуньес техническим нокаутом на 48-й секунде чемпионского боя за титул в легчайшем весе. Об этом пишет ТАСС.

Судья остановил поединок после серии точных ударов 28-летней бразильянки. Нуньес защитила свой чемпионский титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.

Watch Amanda Nunes Completely Embarrass And Destroy Ronda Rousey In Less Than A Minute At #UFC207pic.twitter.com/s4NRiyqstz