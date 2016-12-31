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В Павлодар привезут колокол весом в 800 килограммов

31 декабря 2016, 13:40

Еще два колокола весят по 400 килограммов каждый.


В Павлодар в субботу, если не помешает погода, доставят главные колокола для нового храма Михаила Архангельского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из Уфы в пятницу выехал грузовой «Мерседес», груженный тремя колоколами, один из которых весит 800 кг и два - по 400 кг. 28 декабря на звонницу храма уже были подняты семь малых колоколов, рассказал протоирей Алексей Степанов.

Великое освящение нового храма будет совершено 9 января 2017 года. Чин великого освящения возглавят глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и Управляющий Павлодарской епархии епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава.

Напомним, строительство храма Архистратига Михаила началось в апреле 2013 года. Возводился он на добровольные пожертвования жителей области, предприятий и предпринимателей. Новый православный храм стал третьим в Павлодаре.


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