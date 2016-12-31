Совершенствование института защиты прав собственности

в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства»

Жайынбаева Данара Муратовна,

магистр юридических наук

Разработка законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства» продиктована положениями Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 годы и направлена на совершенствование и развитие гражданского законодательства, дальнейшее укрепление роли Гражданского кодекса, т.к. действующие нормы кодекса, определяя правовые основы современной рыночной экономики, не отражают в полной мере особенностей правового регулирования отдельных гражданско-правовых институтов.

В данной статье, в частности, хотелось бы обозначить основные положения законопроекта, затрагивающие вопросы защиты прав собственности.

Законопроектом предлагается детализировать правовые последствия недобросовестного поведения. К примеру, путем введения в ГК нормы (ст.8), запрещающей извлекать преимущества из незаконного или недобросовестного поведения, что позволит в большей степени обеспечить защиту прав добросовестных участников гражданских отношений.

В части защиты имущественных прав, следует отметить введение механизма, который устанавливает, что при приобретении прав на имущество в силу приобретательной давности, владелец имущества считается добросовестным, если он докажет, что завладел имуществом в результате правомерных действий (либо бездействия).

Т.е. имеется в виду ситуация, при которой имущество оказалось у данного владельца в результате событий и действий, которые прямо признаются законом, правовыми актами, либо не противоречат им, но не получили правового оформления (например, передача собственником жилища без соблюдения предусмотренной законом формы договора купли-продажи, аренды и т.д.).

При приобретательной давности существуют достаточные основания признавать владение добросовестным, если оно не опорочено такими обстоятельствами, как кража, грабеж, присвоение чужого имущества или другими формами насильственного присвоения чужого имущества.

Это позволит устранить неопределенность в правах на имущество, которое длительное время находилось во владении определенного лица, и собственник в течение сроков исковой давности не воспользовался правом истребовать его у фактического владельца.

Следует отметить, что схожее по содержанию понятие добросовестности владельца в рамках применения судами норм о приобретательной давности, дано в Нормативном постановлении Верховного Суда «О практике рассмотрения судами споров о праве на жилище, оставленное собственником» от 20 апреля 2006 года.

Также законопроектом закрепляется момент возникновения права собственности на вновь созданное недвижимое имущество, которым является государственная регистрация права собственности на него.

Данные положения необходимы для правового закрепления фактического права обладания недвижимым имуществом, т.е. установления юридической силы наступления права собственности на недвижимое имущество.

Кроме того, в реализацию рекомендаций Конституционного Совета РК, изложенных им в своем нормативном постановлении от 11 июня 2014 года № 2 «О проверке конституционности пункта 6 статьи 218 Гражданского кодекса по представлению Карагандинского областного суда» в законопроекте четко регламентируется порядок принятия решений судом при разделе общей собственности.

Согласно рассматриваемой нормы (п.6 ст.218 ГК), при явной нецелесообразности проводить раздел общего имущества либо выдел доли из него по правилам, установленным ГК, суд вправе принять решение о продаже имущества с публичных торгов с последующим распределением вырученной суммы между участниками общей собственности соразмерно их долям.

В указанном представлении указано о сомнениях в конституционности данной нормы, поскольку она предоставляет суду право принимать решение о продаже с публичных торгов имущества при отсутствии согласия других сособственников, тем более жилища, что противоречит основным конституционным принципам гарантирования защиты права частной собственности.

Конституционный Совет признавая конституционность данной нормы Гражданского кодекса, считает, что ее изложение не содержит объективных критериев, позволяющих правоприменителю однозначно определить смысл этой нормы, допускает возможность широкой интерпретации ее содержания и, как следствие, произвольного применения при разрешении гражданского дела.

Законодатель, используя такое понятие, как «явная нецелесообразность», не дал его четкого юридического определения, позволяющего полно и недвусмысленно установить его признаки.

В этой связи, в законопроекте установлена обязанность суда принимать решение о продаже с публичных торгов имущества, при невозможности его раздела по соглашению сторон и в случае несоразмерности имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности.

Для реализации данного механизма также дополнен исчерпывающий перечень случаев допущения принудительного отчуждения у собственника имущества, таким основанием, как продажа имущества с публичных торгов.

Законопроектом четко установлено, что суд сможет принять решение о продаже совместного имущества с торгов, только в случае невозможности его раздела и если такое решение суда примут обе стороны разбирательства.

В свою очередь проведение публичных торгов на указанных принципах позволяет определить реальную цену имущества и обеспечить защиту имущественных интересов сособственников.

Предлагаемый подход будет служить дополнительной гарантией обеспечения защиты прав собственности.

В целом полагаем, что совершенствование указанных положений института прав собственности будет способствовать дальнейшему улучшению реализации и защиты прав собственности.