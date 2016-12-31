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В результате двух взрывов в центре Багдада погиб 21 человек

31 декабря 2016, 13:47

По имеющимся данным, в результате произошедшего пострадали еще более 40 человек.


Число жертв двух взрывов на рынке в центре Багдада увеличилось до 21, более 40 человек получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на медиков и представителей полиции, пишет ТАСС.

По данным агентства, один из взрывов возле магазина автозапчастей устроил террорист-смертник, во втором случае разорвалась заложенная взрывчатка.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Фото © EPA/ALI ABBAS, архив



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