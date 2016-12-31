Указом Президента утверждена Концепции формирования и использования средств Национального фонда РК

Концепция формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан разработана в соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан народу страны от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», где были определены приоритеты дальнейшего развития государства в условиях новой глобальной реальности.

Определение новых подходов к формированию и использованию средств Национального фонда Республики Казахстан (далее - Национальный фонд) станет логическим продолжением проводимой политики сбережения нефтяных доходов для будущих поколений страны и снижения зависимости республиканского бюджета от изменения конъюнктуры мирового сырьевого рынка.

В частности, в 2005 году была принята первая Концепция формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу. В результате принятой политики в периоды экономического роста были обеспечены стерилизация избыточного притока валюты, снижение давления на обменный курс тенге и инфляцию. Была проведена антикризисная политика, в рамках которой из Национального фонда использовались средства в размере 10 млрд. долларов США, которая была направлена на стабилизацию финансового сектора, решение проблем на рынке недвижимости, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие агропромышленного комплекса и реализацию инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов.

Концепция формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан (далее - Концепция), принятая в 2010 году, выступила основным и эффективным инструментом контрциклической политики государства, позволившей обеспечить стабильное развитие казахстанской экономики.

Подходы Концепции предусматривали фиксирование гарантированного трансферта в республиканский бюджет в размере 8 млрд. долларов США и возможность его корректировки в сторону уменьшения или увеличения до 15 % в зависимости от ситуации в экономике. Также был определен неснижаемый остаток средств Национального фонда в размере 20 % от валового внутреннего продукта (далее - ВВП), который в дальнейшем был увеличен до 30 % от ВВП.

Концепция позволила сохранить и приумножить валютные активы Национального фонда (с 2010 года в 2,3 раз до 73,2 млрд. долл. США на конец 2014 года) и при этом реализовать важнейшие антикризисные программы в 2014-2015 годах.

С 2015 года в связи с падением мировых цен на нефть в два раза значительно сократились поступления в Национальный фонд от нефтяного сектора. Если в 2011-2014 годах в Национальный фонд поступало от организаций нефтяного сектора 3,4-3,5 трлн. тенге, то в 2016 году поступления ожидаются в объеме 1,3 трлн. тенге.

При этом возросло использование средств Национального фонда.

В период замедления роста экономики в 2014-2015 годах из Национального фонда были дополнительно привлечены средства в размере 1 трлн. тенге для обеспечения экономики длинными кредитными ресурсами.

В целях обеспечения устойчивого роста экономики и поддержки занятости населения на реализацию Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» предусмотрено выделение из Национального фонда в 2015-2017 годах 9 млрд. долларов США.

Кроме того, в связи с переходом на свободно плавающий обменный курс, размер ежегодного гарантированного трансферта в 2017 году увеличен до 2880 млрд. тенге.

В результате с 2015 года впервые наметилась тенденция сокращения валютных активов Национального фонда, которые по итогам 2015 года составили 63,4 млрд. долларов США.

Сохранение использования Национального фонда в прежних объемах при невысоких ценах на нефть в долгосрочном периоде повлечет дальнейшее сокращение активов Национального фонда.

Вместе с тем, при определении суверенного рейтинга страны рейтинговые агентства рассматривают Национальный фонд как потенциальный источник покрытия долговых обязательств Правительства Республики Казахстан (далее - Правительство). Долг Правительства увеличился с 5,6 трлн. тенге в 2014 году до 9,1 трлн. тенге по итогам первого полугодия 2016 года.

Доля внешнего долга в структуре правительственного долга выросла с 1,4 трлн. тенге в 2014 году до 4,6 трлн. тенге по итогам первого полугодия 2016 года.

В целях стабилизации активов Национального фонда и недопущения их дальнейшего снижения в новых условиях развития необходимо совершенствовать подходы формирования, использования и управления средствами Национального фонда, а также удержания долга Правительства на приемлемом уровне.

Указ вводится в действие со дня его подписания.