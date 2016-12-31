В Москве напали на чемпиона мира по боевому самбо

Полиция разыскивает троих нападавших на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, в которого стреляли из травматического пистолета на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около двух часов ночи на Мирзаева напали трое. Они ранили его из травматического пистолета. Сейчас полиция их разыскивает", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт причинения телесных повреждений мужчине 1986 года рождения на юге Москвы.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 01:43 трое неизвестных из травматического оружия произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего 1986 года рождения, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

В ноябре 2012 года суд приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). В 2014 году Мирзаев вернулся в спорт, в том числе участвуя в турнирах по смешанным единоборствам (ММА).

Фото © РИА Новости. Владимир Песня