Какая новая техника появилась на улицах Алматы в 2016 году

Акимат Алматы рассказал о том, какие машины появились в городе в течение 2016 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Новые автобусы

В текущем году в Алматы появились дополнительно 137 новых автобусов на газе, из них 35 автобусов отечественной сборки.





Машины для скорой помощи

Государственное коммунальное специализированное автопредприятие скорой медицинской помощи Управления здравоохранения города пополнил свой автопарк 40 новыми автомобилями марки «Ford Transit». Все автомобили распределены между подстанциями ГКП на ПХВ «Станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения города Алматы.

Машины оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать помощь при экстренных и неотложных случаях. В машине имеется видеорегистратор и GPS навигатор с лицензионным программным обеспечением.





Новые машины ДВД

В 2016 году полицейским Алматы также вручили ключи от 118 отечественных автомобилей на газе, в том числе 107 легковых авто, 5 автобусов и 6 единиц специальной техники.

По сравнению с прошлым годом расходы на материально-техническое оснащение правоохранительных органов увеличены в 2 раза. В прошлом году было закуплено 97 единиц новых служебных автомобилей, а в 2017 году планируется приобрести еще 250 единиц автотранспорта на газе, что позволит полностью укомплектовать автопарк ДВД города.





Спецтехника ДЧС

В текущем году Департамент по чрезвычайным ситуациям приобрел шесть единиц спецтехники для оперативного прибытия к месту ЧП в том числе: два пожарных автоцистерна АЦ-5,0-70, одна пожарная автолестница АЛ-32, один передвижной штаб службы пожаротушения, а также два автомобиля быстрого реагирования (модуль водо-пенного тушения) на автомобиле Toyota Hilux.

Также с этого года ДЧС внедрил проект мотоциклетного экипажа быстрого реагирования. Пожарно-спасательные мотоциклы «ЯВА-660», сделанные по спецзаказу ДЧС г.Алматы, оборудованы ручной импульсной системой пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества ранцевого типа, а также имеется огнетушитель жидкостный забрасываемый, набор изделий и инструментов «фельдшерский» для доврачебной медицинской помощи, комбинированный аварийно-спасательный инструмент для резки и разжима с ручным приводом.

Помимо этого, автопарк коммунальных служб города пополнился новыми экскаваторами, автокранами, самосвалами и другими специальными машинами работающих на компримированном природном газе. Автопарк ТОО «Алматинские Тепловые Сети», состоящий из 200 единиц техники, обновился на 30%: приобретены 61 единица специального автотранспорта.





Спецтехника коммунальных служб города

Также на 32 единицы новой техники для сбора и вывоза твердо-бытовых отходов пополнился автопарк АО «Тартып».

Впервые в Алматы приобретена техника для пересадки взрослых деревьев. Погрузчик со специальным навесным оборудованием позволит извлекать деревья вместе с грунтом и нетронутой корневой системой, после чего благополучно пересаживать с места на место деревья диаметром до 25 сантиметров.

На приобретение погрузочных машин в количестве двух единиц, из местного бюджета будет выделено 36 миллионов тенге.



