Экспонаты нью-йоркского музея «Метрополитен» привезут в Астану

В Национальном музее РК 13 июня откроется выставка экспонатов из фондов нью-йоркского Метрополитен-музея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Метрополитен-музей - один из крупнейших и четвёртый по посещаемости художественный музей мира. Расположен в Нью-Йорке, США. Здесь собраны экспонаты со времен Античной культуры и Древнего Египта и заканчивая полотнами практически всех современных мастеров живописи.

Одна из самых богатых секций музея - «Греческое и Pимское искусство», эта секция содержит порядка 35 тысяч экземпляров. Секция «Искусство Азии» является самой большой по числу экспонируемых предметов, их более 60 тыс. экземпляров, за весь период истории Средней Азии, которая насчитывает более 4 тыс. лет. Секция «Оружие и броня» вобрала в себя оружие со всех концов нашей планеты, начиная с пятого и заканчивая девятнадцатым веком.

Огромное собрание содержит секция «Искусство Ближнего Востока» включающее предметы со времен неолита до настоящего времени. Музей Метрополитен в Нью-Йорке основан в 1870 году. К чести американских финансовых воротил и «акул Уолл-Стрита», следует отметить, что не всегда они думали в то время только о наживе и чистогане, порой их посещали мысли и о том, что оставят они стране, в которой добились успеха.

Примерно два года совместными усилиями инициативной группы происходил сбор средств и приобретение произведений искусства, составивших основу коллекции. Для этой цели была даже учреждена особая корпорация. Тем временем строилось главное здание, и в 1872 году оно распахнуло свои внушительные двери для первых посетителей.