Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракты в Багдаде
31 декабря 2016, 16:02
Погибли 28 человек, ранения получили не менее 54 человек.
Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за двойной теракт в центре Багдада, унесший жизни 28 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, передает РИА Новости.
Два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в оживленном торговом районе ас-Синак. Ранения получили не менее 54 человек.
Как отмечало агентство Associated Press, полиция не смогла сразу установить обстоятельства взрыва. Первоначально сообщалось о заложенных на месте бомбах, но позднее силы безопасности сообщили о двух террористах-смертниках, устроивших атаку.
Фото: REUTERS/ Ali al-Mashhadani.
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