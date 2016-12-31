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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракты в Багдаде

31 декабря 2016, 16:02

Погибли 28 человек, ранения получили не менее 54 человек.


Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за двойной теракт в центре Багдада, унесший жизни 28 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, передает РИА Новости.

Два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в оживленном торговом районе ас-Синак. Ранения получили не менее 54 человек.

Как отмечало агентство Associated Press, полиция не смогла сразу установить обстоятельства взрыва. Первоначально сообщалось о заложенных на месте бомбах, но позднее силы безопасности сообщили о двух террористах-смертниках, устроивших атаку.

Фото: REUTERS/ Ali al-Mashhadani.

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